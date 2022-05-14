شاهد .. إحداهن رائحتها كالثوم العفن.. فنانات حسناوات اشتهرن برائحتهن الكريهة.. الأسماء لن تتوقعها وستصدمك حتماً !

انت الان تتابع خبر إحداهن رائحتها كالثوم العفن.. فنانات حسناوات اشتهرن برائحتهن الكريهة.. الأسماء لن تتوقعها وستصدمك حتماً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

تفضل العديد من نجمات هوليوود عدم استخدام مزيل العرق للتخلص من الرائحة الكريهة، من بينهم كورتنى كارداشيان والتي تعمل في مجال لأزياء ومنتجات التجميل.

بالإضافة إلى جوليا روبرتس، التي كشف حارسها الخاص العديد من الأسرار الفاضحة المتعلقة برائحتها الكريهة لدرجة انه كان يفضل عدم الاقتراب منها كونها تشعره بالغثيان.

فيما طُردت بيلا ثورن من منزل صديقها بسبب رائحتها الكريهة وعدم اهتمامها بنظافتها الشخصية بالرغم من كونها من أشهر نجمات هوليود اهتماماً بمظهرها الخارجي.

اما نجمتي هليوود الشقرواتين جينيفر أنيستون وجينيفر لورانس فيعانون من مشكلة خطيرة في رائحة الفم لدرجة أن المقربين وصفوا رائحة فم لورانس بالثوم العفن فيما وصفت رائحة أنفاس أنيستون بالقهوة القذرة ويرجع ذلك إلى تجاهل النجمتين لنظافة الفم والأسنان بشكل صادم للجميع.