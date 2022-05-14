شاهد .. عشان تدخل الوسط الفني.. نبيلة عبيد تكشف بجرأة صدمت الكل عن التنازل الذي قدمته لهذا النجم الكبير !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر عشان تدخل الوسط الفني.. نبيلة عبيد تكشف بجرأة صدمت الكل عن التنازل الذي قدمته لهذا النجم الكبير !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

سجّلت النجمة السينمائية القديرة نبيلة عبيد في مسيرتها الفنية العديد من الأفلام الخالدة، وهي الآن تستعد لأن تكشف كلّ تفاصيلها في كتاب من تأليف الباحث والمؤرخ السينمائى محمود قاسم.

يعود الفضل في اكتشاف موهبة نبيلة عبيد إلى المخرج عاطف سالم، حيث قدمها في أحد أفلامه في دور ثانوي صامت.

ونالت النجمة التي اشتهرت بجمالها الفريد آنذاك على أول أدوار البطولة في مسيرتها عام 1963 في فيلم “رابعة العدوية” للمخرج نيازي مصطفى وحققت شهرة واسعة في الوطن العربي من منتصف سبيعينيات القرن العشرين وحتى نهاية تسعينيات القرن العشرين.

ارتبطت الفنانة المصرية نبيلة عبيد بالمخرج الراحل عاطف سالم، في بداية حياتها الفنية رغم كونه يكبرها بنحو 40 عامًا.

نبيلة عبيد حكت عن أول موقف جمع بينهما خلال برنامج «نجمة العرب»، وكانت وقتها طالبة بالصف الأول الثانوي حين التقت به بجوار المدرسة.

وقتها أخبرته أنها تعشق التمثيل، وبالفعل قام باختبارها في دور صغير حتى سافر خارج مصر وعند عودته وجدها قد وقعت علي عقد لـ3 أفلام وقتها طلب منها الزواج ووافقت رغم فارق السن بينهما، ووصفت زواجها منه بالمصلحة حتى تحقق أحلامها.

وأضافت: «أن انفصلت عنه بعدما جاءها عقد لفيلمين أحدهما فيلم "رابعة العدوية"، الأمر الذي لم يكن مرحبا من قبل عاطف سالم ووقتها أدركت أن فارق السن الكبير بينهما ستظهر أثاره السلبية أكثر وأكثر كلما تقدم به العمر، وحاولت أن تظهر له مدى لتضحية التي ضحت هي بها من أجل الارتباط به، فما كان منه إلا أن رماها بكوب ماء في وجهها ولولا عناية الله لحدث ما لا يحمد عقباه، وبعد هذا الموقف أخذها لبيت أسرتها واحضر عقد الزواج وقام بتطليقها عند المأذون».

تم تكريمها بدرجة الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز عن مجمل أعمالها، ولقبها الجمهور بـ “نجمة مصر الأولى”. وقد كان آخر ظهور لها على الشاشة في مسلسل “سكر زيادة” إلى جانب كلّ من نادية الجندي، وهالة صدقي، وسميحة أيوب.