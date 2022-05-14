شاهد .. ستنصدم بعد معرفتك كم تقاضت منة شلبي في مسلسل بطلوع الروح !.. والمفاجأة الكبرى بأجر يسرا الخيالي في أحلام سعيدة !

انت الان تتابع خبر ستنصدم بعد معرفتك كم تقاضت منة شلبي في مسلسل بطلوع الروح !.. والمفاجأة الكبرى بأجر يسرا الخيالي في أحلام سعيدة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

رغم أن أجور الفنانين والفنانات تتباين عامًا تلو الآخر، كما تتفاوت وفقًا لمعايير وضوابط كثيرة، في مقدمتها القاعدة الجماهيرية لبطل العمل الفني، والفنان الأكثر جذبا للجمهور، وشركات الإعلان، ونجاح الأعمال السابقة.

وبالرغم من تلك المعطيات يبقى هناك دائمًا نجوم محافظون على مقاعدهم في مقدمة الجماهير الأكثر جماهيرية والأعلى أجرًا.

ولهذا ينشغل الجمهور غالبًا، بأجور الفنانين، حيث تشير محركات البحث عن أعلى الأعمال مشاهدة، والتي حققت نجاحًا عن غيرها، بسبب كم المسلسلات المعروضة في هذا الشهرز

واثار مسلسل بطلوع الروح الكثير من الجدل بعد عرض صور الهام شاهين ومنه شلبي بزي داعش في رمضان 2022 الماضي.

وكشفت مصادر أن الفنانة منة شلبي حصلت على 15 مليون جنيه نظير مشاركتها في مسلسل بطلوع الروح وشاركها البطولة كل من إلهام شاهين وأحمد داود وأحمد السعدني وتأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وعدد حلقات المسلسل ستكون 15 حلقة.

كما تردد في وسائل الإعلام المحلية المصرية، أن النجمة الكبير يسرا تربعت على قائمة أجور مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ في البطولة النسائية، حيث تردد أنها تقاضت 27 مليونا عن دورها في مسلسل "أحلام سعيدة".