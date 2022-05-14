شاهد .. أبو هشيمة يقهر ياسمين صبري بالارتباط من حسناء تغلبت بالجمال عليها والأخيرة تردّ بكلِّ جرأة ودون حياء !! (صورة)

انت الان تتابع خبر أبو هشيمة يقهر ياسمين صبري بالارتباط من حسناء تغلبت بالجمال عليها والأخيرة تردّ بكلِّ جرأة ودون حياء !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

قامت الفنانة المصرية ياسمين صبري بنشر صور جلستها التصويرية الأولى بعد انفصالها عن مواطنها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وأنباء زواجه بعارضة أزياء ليبية وهو ما اعتبره المدونون ردّاً من الفنانة على شائعات زواج أبو هشيمة.

هذا وبعد ساعات قليلة على تلك الأحاديث نشرت الفنانة معلقةً باللغة الإنكليزية: "صباح الخير لعالمنا الجميل".

هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تتحدث عن زواج رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة من عارضة الأزياء الليبية "خلود المقرحي" متداولين صورتها بوصفها صورة الزوجة الجديد.

وجاءت هذه الضجة بعد اكتشاف الجمهور متابعة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الممثلة وعارضة الأزياء الليبية خلود المقرحي بشكل مفاجئ و بعد أيام قليلة على انفصاله عن النجمة المصرية ياسمين صبري وإزالة متابعتها.

وعارضة الازياء الليبية تعتبر من أبرز نجمات ليبيا الشابات، وقدّمت بطولة عدد من المسلسلات الدرامية على غرار "بنت العز" و"عسل مغشوش" و"سجل"، كما شاركت في برامج عدة مثل "التجربة الليبية".