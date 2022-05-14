شاهد .. ملكة جمال.. ابنة الإعلامي عمرو الليثي تخطف العيون والقلوب في ظهور نادر لها.. اتفرج مدى جمالها الخيالي ! (صورة)

انت الان تتابع خبر ملكة جمال.. ابنة الإعلامي عمرو الليثي تخطف العيون والقلوب في ظهور نادر لها.. اتفرج مدى جمالها الخيالي ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

تفاجئ الجمهور بصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعود لفترة سابقة لابنة الاعلامي عمرو الليثي في يوم عقد قرانها.

النشطاء علقوا بإعجاب واضح على جمال وأناقة ابنة عمرو الليثي التي اختارت فستاناً ذهبياً مع حجاب متطابق من أجل إطلالة خطوبتها، حيث اعتبروها ملكة جمال.

حرص عدد كبير من نجوم السياسة والفن والرياضة على مشاركة الإعلامي د.عمرو الليثى الاحتفال بعقد قران كريمته "ياسمين " علي "مصطفى" نجل المهندس محمود الشامي نائب رئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد الكره سابقا وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.