شاهد .. حكاية وأسرار النجمة المصرية التي أهداها حاكم عربي قصراً في سويسرا ورفضت الزواج منه لسبب غريب ولا يخطر على بال !

انت الان تتابع خبر حكاية وأسرار النجمة المصرية التي أهداها حاكم عربي قصراً في سويسرا ورفضت الزواج منه لسبب غريب ولا يخطر على بال ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

ولدت الفنانة المصرية هياتم، في 22 يوليو 1950، وشاركت في العديد من الأعمال المميزة.

وتزوجت هياتم ثلاث زيجات في حياتها، ولم تنجب أبناءً بسبب ظروف عملها، حيث إنها لم تكن تنام سوى 4 ساعات فقط في اليوم، ورفضت الكثير من عروض الزواج التي كانت تُعرض عليها، لأنها لا تتزوج إلا عن حُب.

وتحدثت هياتم عن قصة رفضها الزواج من أحد الحُكام العرب، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "فحص شامل"، قائلة: “جالي قصر في سويسرا من أحد الحُكام، ورفضت هذا العرض، بسبب اعتراض المُتقدم على عملي.. ليه تحتكرني؟”.

وتابعت: "إزاي أسيب كل ده ببساطة، ومش ندمانة على هذا القرار، لأن الحمد لله أنا ناجحة في مجالي، وبلاقي نفسي في شغلي.. ده هوايتي ومتعتي".

ورحلت هياتم عن عالمنا يوم 27 يوليو عام 2018 عن عمر ناهز 69 سنة، داخل إحدى المستشفيات الخاصة في المهندسين، بعد مُعاناة كبيرة مع المرض، حيث أصيبت بسرطان القولون وفقدت الكثير من وزنها قبل الوفاة.