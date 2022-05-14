شاهد .. سألوا لميس الحديدي مين من الإعلاميات تختاريها عروسة لابنك ؟؟ فأجابت دون حياء وبجرأة غير مسبوقة !

انت الان تتابع خبر سألوا لميس الحديدي مين من الإعلاميات تختاريها عروسة لابنك ؟؟ فأجابت دون حياء وبجرأة غير مسبوقة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الإعلامية المصرية الشهيرة لميس الحديدي، في لقاء قديم مع أبلة فاهيتا، عن العديد من الجوانب الظريفة والترفيهية بالإضافة الى الحديث عن الجوانب الشخصية وعن مواصفات الزوجه المستقبلية لابنها.

وكانت الإعلامية المصرية الشهيرة قد تلقت سؤال غير متوقع عن مواصفات الزوجة المستقبلية التي تتمناها لابنها.

في الحلقة سألت أبلة فاهيتا الاعلامية لميس الحديدي بخصوص ابنها: "مين من الاعلاميات اللي تختاري واحدة تجوزيها بابنك؟".

لترد عليها الحديدي قائلة: "مين اللي قلك انو ابني حنجوزة.. هنجبها من شعرها.. مفيش ولا واحدة هتجوزه.. انا مامي أحلى وحدة".

حينها ردت ابلة فاهيتة ردت بأسلوب فكاهي: "أم مفترسة محدش يقرب من ابنها".

وكانت لميس الحديدي قد كشفت في الحلقة عن الكثير من الأسرار التي لا يعرفها عنها أحد.

حيث قالت لميس الحديدي أنها خضعت لعمليات تجميل بسيطة، مشيرة أنها لم تلجأ لشد الوجه عن طريقة الجراحة، لكنها تلجأ للفيلرز والبوتكس.

وكشفت لميس الحديدي عن الكثير الذي ترغب في تغييره في شخصيتها حيث قالت "أرغب في تغيير حنيتي، طيبتي، رقتي، وحلاوتي وصوتي الواطي"، بينما قالت أن زوجها الإعلامي عمرو أديب يدللها باسم "لولو"، مؤكدة أن شعرها حقيقي وليس مستعاراً