شاهد .. لن تصدق كم تقاضى النجم أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 6 !! .. رقم فلكي يفوق المعقول ؟!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تقاضى النجم أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 6 !! .. رقم فلكي يفوق المعقول ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

منذ بداية الموسم الدرامي في شهر رمضان الماضي 2022، والجمهور يتساءل عن أجور الفنانين والفنانات المشاركين في ماراثون المسلسلات التي تتنافس بقوة فيما بينها.

ورغم أن أجور الفنانين والفنانات تتباين عامًا تلو الآخر، كما تتفاوت وفقًا لمعايير وضوابط كثيرة، في مقدمتها القاعدة الجماهيرية لبطل العمل الفني، والفنان الأكثر جذبا للجمهور، وشركات الإعلان، ونجاح الأعمال السابقة.



وبالرغم من تلك المعطيات يبقى هناك دائمًا نجوم محافظون على مقاعدهم في مقدمة الجماهير الأكثر جماهيرية والأعلى أجرًا.

ولهذا ينشغل الجمهور غالبًا، بأجور الفنانين، حيث تشير محركات البحث عن أعلى الأعمال مشاهدة، والتي حققت نجاحًا عن غيرها، بسبب كم المسلسلات المعروضة في هذا الشهرز

ولذلك ترتفع فيه نسبة المشاهدة، وتتهافت فيه أيضا شركات الإعلان لعرض منتجاتها والكشف عن مزاياها، وبالتالي، تزداد المقارنة بين نجاح الفنانين في الأعمال وأجورهم التي تقاضوها عنها نظير هذه الأعمال.

وتقاضى الفنان المصري، أحمد مكي، على أجر قيمته 18 مليون عن مسلسل "الكبير أوي 6"، بينما حصل مصطفى شعبان أجرا قيمته 22 مليونا في مسلسل دايماً عامر.