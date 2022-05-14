شاهد .. إيه طبيعة التنازلات الي قدمتيها عشان تكوني ممثلة ؟؟ رانيا فريد شوقي تصدم الكل وتكشف بالتفاصيل ما حدث في الكواليس !

انت الان تتابع خبر إيه طبيعة التنازلات الي قدمتيها عشان تكوني ممثلة ؟؟ رانيا فريد شوقي تصدم الكل وتكشف بالتفاصيل ما حدث في الكواليس ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

حلتً الفنانة رانيا فريد شوقي مؤخراً، ضيفة على الإعلامي أحمد شوبير، ببرنامج الوش التاني، المذاع عبر إذاعة أون سبورت وتحدثت رانيا عن بدايتها في عالم التمثيل، مؤكدة أن والدها كان يرفض في البداية دخولها عالم التمثيل.

وأكدت رانيا أن والدها كان مُحقًا بسبب الصعوبات الشاقة التي تعاني منها في المهنة التي لم تكن تدركها في بادئ الأمر، لكنها كانت شغوفة بالعمل داخل الوسط الفني ومتأثرة بوالدها وبنجاحه الباهر.

وطالبت رانيا من والدها الدخول إلى عالم الفن وهي بسن الخامسة عشر من عمرها ولكنه رفض بسبب المرحلة العمرية التي لا تليق بأي دور وقتها، فأصرت رانيا على الذهاب لاستكمال الدراسة بأمريكا، ولكنه لم يتحمل بعدها عنه سوى شهرًا واحدًا وطالبها بالعودة مرة أخرى وتلبية رغبتها في الدخول إلى عالم الفن، وقام بإنتاج أولى أعمالهم سويًا وهو فيلم "أه أه من شربات".

وردت على الانتقادات التي تتهمها بأنها غيرت مبادئها وقدمت تنازلات كثيرة لكي تحافظ على مكانتها في الوسط الفني، أجابت بأنها لم تقدم أي تنازلات، مؤكدةً أنها لا تضطر لفعل شيء لا تريده.

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقى حدوتة "أم العيال" من مسلسل "زي القمر" بطولة أحمد وفيق، محمود عمرو محمود ياسين، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين.