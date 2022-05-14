شاهد .. الأزهر يخرج عن صمته ويحسم مصير الهدايا الثمينة التي قدمها أبو هشيمة للنجمة ياسمين صبري.. صدمة غير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر الأزهر يخرج عن صمته ويحسم مصير الهدايا الثمينة التي قدمها أبو هشيمة للنجمة ياسمين صبري.. صدمة غير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

تصدر نبأ طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة مواقع التواصل الاجتماعي، وما تبع ذلك من حذف الصور المشتركة والفيديوهات التي جمعتهما من حساباتهما الشخصية على أنستجرام.

وتبادل المغردون الكثير من الأخبار عن الهدايا التي حصلت عليها الفنانة ياسمين صبري خلال مدة زواجها من أبو هشيمة والتي استمرت عامين كاملين بالتمام والكمال، حيث عقد قرانهما في أبريل 2020، وانتهى الزواج وتم إعلان الطلاق في أوائل مايو 2022.

وأهدى أبو هشيمة لزوجته السابقة ياسمين صبري، سيارة رولز رويس داون، وسيارة كابورليه موديل 2020، والتي يبلغ سعرها ما يقارب الـ 10 ملايين جنيه أي نحو 700 ألف دولار.

وقال الشيخ محمد حماد، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الشرع أوضح جميع حالات رد الهدايا والمبالغ المالية سواء بين المخطوبين أو المتزوجين، وسواء حدث الانفصال قبل العقد أم بعده، موضحًا الحكم الشرعي في رد الهدايا.

وأضاف العالم الأزهري في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الشبكة تدخل في حكم المهر، وعليه فإنه يجب رد أمول الشبكة أو الذهب العيني إلى الخاطب حال حدوث فسخ الخطبة، وذلك بغض النظر عما إذا كان فسخ الخطبة من جانب الشاب أو الفتاة.

وأوضح حمّاد أنه بالنسبة للمرأة التي تم العقد عليها ولم يتم الدخول بها فإنها تحصل على نصف ما هو مكتوب بالقائمة المتعارف عليها، إلا أن تعفو المرأة ويتم الاتفاق على نصيب محدد، بخلاف ما إن دخل عليها زوجها، فإنها تحصل في تلك الحالة على القائمة كاملة.

واستدل العالم الأزهر بقول الحق تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

وأشار حمّاد، إلى أن الهدايا بين المخطوبين تنقسم إلى هدايا مستهلكة وغير مستهلكة، موضحًا أن الهدايا المستهلكة كالمأكولات والمشروبات وغيرها لا ترد ولا يتم دفع قيمتها، بخلاف الهدايا الغير مستهلكة فإنها يجب ردها إلى الطرف الآخر ما لم يقم هو بفسخ الخطبة.

واختتم العالم الأزهري بأن الحكم الشرعي بخصوص الهدايا يختلف بين المتزوجين، فلا يجب على الزوجة رد الهدايا التي حصلت عليها في أثناء فترة الزاج، سواء كانت مستهلكة أو غير مستهلكة، وسواء كانت هي من طلبت الطلاق أم زوجها.