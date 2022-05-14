شاهد .. لن تصدق من هي نجلة الفنان الراحل ممدوح وافي.. نجمة شهيرة دخلت عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. والمفاجأة في هويتها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي نجلة الفنان الراحل ممدوح وافي.. نجمة شهيرة دخلت عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. والمفاجأة في هويتها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

لفتت الفنانة الشابة التي تؤدي شخصية نيفين في حكاية ضي القمر في مسلسل إلا أنا الأنظار، نظرًا لبراعتها في أداء شخصيتها ما جعلها تتصدر اهتمامات المتابعين.

وما لا يعرفه الكثيرون أن هذه الفنانة هي ياسمين ممدوح وافي ابنة الفنان المصري الراحل ممدوح وافي.

ولدت ياسمين في 29 سبتمبر عام 1987، أي إنها تبلغ من العمر 33 عاما، وتخرجت في كلية الآداب، ولقد شاركت في عدد من عروض مسرح الجامعة، وحصلت على عدة جوائز على خلفية مشاركتها المسرحية.

ترتيبها بين أشقائها الأخير، ولديها شقيق اسمه هاني وشقيقة اسمها نورا، وتعد حكاية ضي القمر هي أول مشاركة درامية لياسمين، ولقد عملت فى المسرح منذ 15 عاما وشاركت فى كافة أدواره.



ولم يكن التمثيل هو الخيار الأول لها فقد عملت كمخرجة، أما أول تجرِبة تمثيل لها فى عرض هاملت عام ٢٠١٣، ورأى والدها موهبتها في التمثيل منذ الصغر ونصحها بالالتحاق بمعهد السينما.

يذكر أن مسلسل "إلا أنا ضي القمر" من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، وشارك كندة علوش البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي.