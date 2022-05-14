شاهد .. سألوا النجمة منى زكي مين تفضلي من الفنانين تقدمي معاه فيلم سينمائي جديد ؟؟.. لن تصدقوا من إختارت وأحرقت قلب زوجها !

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة منى زكي مين تفضلي من الفنانين تقدمي معاه فيلم سينمائي جديد ؟؟.. لن تصدقوا من إختارت وأحرقت قلب زوجها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة منى زكي في تصريحات سابقة لأحد البرامج، أن زوجها النجم أحمد حلمي لا يغار عليها من أي من زملائه في الوسط الفني، وفسّرت ذلك قائلة: احنا كلنا متربيين مع بعض.

ورداً على سؤال حول أيهما تفضل: كريم عبد العزيز أم أحمد السقا، لمشاركته في عمل سينمائي جديد، أجابت: "أفضل العمل مع كريم عبد العزيز لأننا لم نقدم أعمالا كثيرة معاً، ولأنني شاركت مع السقا في أكثر من عمل".

بدأت الفنانة منى زكي مشوارها الفني عندما كان عمرها 16 سنة وذلك عندما شاركت في برنامج يتم فيه اختيار الشباب الموهوبين، وحظيت بالقبول وأصبحت من أحد أعضاء فريق العمل، وظلت تعمل كهاوية للتمثيل حتى أصبحت محترفة بعد ذلك.

وكان آخر أعمال الفنانة منى زكي فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقاء والذي عرض في موسم عيد الفطر.