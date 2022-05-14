شاهد .. فنان العرب محمد عبده ينفجر بالبكاء على المسرح !! سرّ صادم من طفولته انفضح لأول مرة !! (حقائق وأسرار مثيرة)

انت الان تتابع خبر فنان العرب محمد عبده ينفجر بالبكاء على المسرح !! سرّ صادم من طفولته انفضح لأول مرة !! (حقائق وأسرار مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

حديات كثيرة خاضها الفنان الخليجي القدير محمد عبدة منذ طفولته الصعبة بسبب اليتم فمرة وخلال حفل له على مسرح جدّة وغنائه كلمات تعبت الظلم وإجحافه غصّت عينا المطرب السعودي الكبير محمد عبده بالدموع فانكشف سرّ تلك الطفولة.

أبو الفنان محمد عبده توفّي حين كان عمر الأخير سنة ونصف السنة، فأمضى أعوامه الأولى في دار للأيتام. بدأ مشواره الفني كهاوٍ عام 1957 من خلال الأناشيد في المدرسة.

شارك في برنامج الإذاعة "بابا عباس" في عام 1960 والتحق بالمعهد الصناعي في جدّة، وحصل على دبلوم في صناعة السفن. وعمل في بداية حياته في البريد.

فنان الحرب تم اختياره ضمن أفراد بعثة سعودية متجهة إلى إيطاليا لصناعة السفن عام 1963، لكن الرحلة تحوّلت من روما إلى بيروت، أي من بناء السفن إلى بناء المجد الفني، إذ اكتشف موهبته وتبنّاه فائق عباس غزاوي والشاعر طاهر زمخشري والملحن عمر كدرس.

حصل محمد عبده عام 1982 على لقب "فنان العرب" من جانب الرئيس التونسي حينذاك الحبيب بورقيبة، والذي منحه أيضاً وسام "بورقيبة للاستحقاق الثقافي".

ما لا يعرفه الكثير أن الفنان محمد عبده اعتزل الغناء مدّة 8 سنوات بين عامَي 1989 و1997 إذ ابتعد عن إحياء الحفلات الغنائية، لأسباب كثيرة من أبرزها تأثّره بوفاة والدته، ولمراجعة لما قدّمه في الماضي، وللتخطيط لما سيقدّمه مستقبلاً.

لعبده 7 أولاد هم: نورة وبها يُكنّى، وود وريم وهيفاء وعبد الرحمن وبدر ودلال، ومن زوجته الفرنسية من أصول جزائرية له 3 أولاد هم: عالية وخالد والعنود.