شاهد .. لماذا طلب أمير الكويت الراحل مصافحة محمد أبو تريكة وأصر على ذلك؟ السبب سيفاجئك ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر لماذا طلب أمير الكويت الراحل مصافحة محمد أبو تريكة وأصر على ذلك؟ السبب سيفاجئك ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

تخطت شهرة لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة حدود بلده، فنجح بأخلاقه العالية ومواقفه المشرفة داخل الملعب وخارجه، في أن أن يتوج على عرش أكثر اللاعبين المحبوبين في مصر والوطن العربي.

وقبل سنوات انتشرت صورة على مواقع التواصل يظهر بها الشيخ صباح أحمد الصباح أمير الكويت الراحل وهو يصافح نجم كرة القدم المصري محمد ابوتريكة، وبعد تساؤل النشطاء عن سبب المصافحه، قام الإعلامي المصري أحمد الطبيب بالكشف عن سبب التقاط الصورة.

وقال الطيب أن أمير الكويت طلب مصافحة النجم أبو تريكة بين الشوط الأول والثاني من أحداث المباراة التي جمعت منتخب الكويت مع منتخب العالم المكون من اللاعبين المعتزليين في افتتاح استاد جابر الدولي بالعاصمة الكويتية، وأن المصافحة كانت بسبب رفض أبو تريكة تقاضي أي أجر على مشاركته في المباراة.

بعد خيبة الأمل في تصفيات كأس العالم 2014، اعتزل أبو تريكة كرة القدم وطوى صفحته في كتب التاريخ كأحد أفضل من أنجبتهم الكرة المصرية على الإطلاق.