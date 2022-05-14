شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. أخيراً أنكشاف السبب الحقيقي لانفصال أبو هشيمة وياسمين صبري.. لم يتحمل ما شاهده بعينيه فطلقها فوراً ودون تردد !!

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. أخيراً أنكشاف السبب الحقيقي لانفصال أبو هشيمة وياسمين صبري.. لم يتحمل ما شاهده بعينيه فطلقها فوراً ودون تردد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

لجمهور لا يزال حائراً حول الأسباب الحقيقية التي دفعت رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة لتطليق زوجته ياسمين صبري بعد عامين من الزواج والتناغم.

وفيما خرجت مصادر متعددة للحديث عن أسباب مختلفة على طلاقهما، ومنها خلافات حول الإنجاب روت صحف مصرية أفعال صادمة قامت بها صبري تجاه أهل أبو هشيمة، حيث كانت تتعمد جرح كبريائه أمامهم.

وبحسب المصادر فقد كانت صبري وأثناء زيارات عائلة أبو هشيمة له في بيته تتعمد تركهم وتغلق باب غرفتها على نفسها، في إشارة بأنها لا تطيقهم.

كما روت مصادر أخرى بأن أبو هشيمة كان مقتنعاً بأن قراره في عدم استكمالها الفن في الوقت الحالي والتركيز على أسرتها سيمر دون مشاكل، لكنه حينما رأى اتصالاتها بالوسط الفني واتفاقاتها مع أكثر من نجم على البدء في مشاريع فنية لم يتحمل عصيانها له فطلقها.