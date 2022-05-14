شاهد .. في عمر التسعين.. خفايا وأسرار زواج سميحة أيوب السري من هذا النجم الكبير.. أنكرته وحاولت سجنه فنشر صوراً من غرفة نومها! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر في عمر التسعين.. خفايا وأسرار زواج سميحة أيوب السري من هذا النجم الكبير.. أنكرته وحاولت سجنه فنشر صوراً من غرفة نومها! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

أشادت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، بمستوى الأعمال الدرامية التي خاضت الماراثون الرمضاني لهذا العام، لافتة إلى أن أهم ما يميز أغلب المسلسلات التي تم عرضها حاليا خلال الشهر الكريم النقلة الكبيرة التي تحققت.

وعبرت عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها في مسلسل "انحراف" والذي خاضت به ماراثون دراما رمضان لهذا العام، مشيرة إلى أن المسلسل حقق نسبة مشاهدة مرتفعة لأنه ليس بعيدا عن عالمنا، واصفة مشهد الإعدام الذي قدمته بتجسيد شخصية "الحاجة وداد" في المسلسل، بأنه صعب ومركب.

ويبلغ عمر سميحة أيوب حالياً 90 سنة، وتعد واحدة من أكبر نجمات الوسط الفني عمراً.

قصة زوجها السري

وحتى العام 2018م، لم يكن يعلم أحد أن المخرج أحمد النحاس متزوج "في السر" من سميحة أيوب حتى خرج عن صمته بعد إدانته بتهمة النصب والاحتيال عليها.

وحينها أكد أن القضية بالكامل ملفقة منها بسبب انحيازه لابنتي زوجها الثالث سعد الدين وهبة، وشهادته لصالحهن من أجل الحصول على معاش والدهن كاملا، وإثبات عدم أحقية أيوب في المعاش لكونها متزوجة.

النحاس وهو مخرج معروف قدم سابقا مسلسل "الوتد"، نفى تماما أن يكون زواجه من سميحة أيوب "صوريا" مؤكدا أنه كان يقيم برفقتها وداخل غرفة نومها طوال 18 سنة، وكل المخاطبات الرسمية تصل إليه على عنوان مسكنها الشهير في الزمالك.

كما أنه قدم دليلاً على زواجهما ونشر صوراً خاصة لهما من غرفة النوم.

وأشار إلي أن الأزمة بدأت عام 2017 عندما استلمت سميحة أيوب خطابا من هيئة التأمينات، يطالبها بتقديم أوراق زواجها بعد تقدم ابنتي سعد الدين وهبة أمانى ومنى، بطلب لاستبعادها من قسمة المعاش لأنها متزوجة، وأضاف: في نهاية عام ٢٠١٧ وكنا راجعين من الأسكندريه من المهرجان ومعنا سميره عبد العزيز بعد أن قضت معنا في شقة أسكندريه بعض الأيام، دخلنا غرفة النوم في الزمالك نستريح بعض الوقت، قامت سميحه وذهبت لغرفة المكتب ثم فجأه، جاء صوتها تصرخ، وعندما سمعتها تصرخ أسرعت من غرفة النوم الي غرفة المكتب حيث كانت سميحه تمسك في يدها هذا الخطاب المنشور والمرسل من المعاشات بناء علي شكوي من مني وأماني يطالبان بمعاش والدهما حيث تتحصل عليه سميحه دون وجه حق حيث أنها متزوجه وتخفي ذلك وطلبت مني المشوره وعلاء ابنها يستمع لكل ذلك.

وواصل قائلا: وكان الدكتور علاء أبنها فيلسوف القعدة، أذ أكد أن الزواج العرفي ليس له علاقه بالمعاش، وطلبت منهم أن ينتظروا للغد حتي نسأل ونستفسر، وكان لي صديقه لعائلة زوجتي الله يرحمها تعمل في هيئة التأمينات، وأتصلت بها وأفهمتني أن بنتها تعمل في الهيئه وسوف تجعلها تعرف حقيقة الموضوع.

تابع قائلا: وكان الرد من هيئة التأمينات أن هناك شكوي مقدمه وسيتم بحثها أيضآ فى نيابة قصر النيل وأن علي سميحه أن تذهب عندهم في الشئون القانونيه لتدلي باأقوالها وتوقع علي أقرار بشهادة اتنين موظفين بانها مازالت أرمله كما هو مذكور في رقمها القومي، وكان الحل عندي ( أن فعلآ أحنا متجوزين من ١٨ سنه وبالتحديد طبقآ للعقد العرفي في ١/١/٢٠٠ وبتوقيع الشهود في بيت الدكتوره بثينه الله يرحمها في الأسكندريه، وماكانش عندي فكره عن موضوع معاش أ / سعد وهبه، وسألت سميحه أنتي بتاخدي المعاش فعلآ قالت آه ده حقي.

مضيفاً: يعني أحنا اتجوزنا عرفي عشان المعاش، ومع عصبية سميحه من هذا الموضوع قررت ان اجد له حل مرضي للجميع بعد أن تأكدت من الشئون القانونيه للمعاشات باأن الموضوع جد جدآ وأن إدارة التأمينات في سبيل قطع معاش سعد عن سميحه لحين الأنتهاء من تحقيقات نيابة قصر النيل.

وواصل سرده لقصة الأزمة بقوله: وكان أقتراحي في الحل هو أن تعطي سميحه للبنات ١٥٠ الف جنيه للتنازل عن الشكوي وان أقوم بنفسي بتنفيذ هذا الحل وهنا صرخت سميحه ولا مليم وأصرت كما الجميع حولها اللي بيطبطوا أن الجواز العرفي لا يقطع المعاش وحاولت التقصي من كل المصادر وعندها تفتقت في ذهن سميحه فكره شيطانيه وهي أن أساعدها في أن نعلن للجميع أننا هي وأنا لم نتزوج وكنا أصحاب.

وتسائل مندهشا: ازاي كنا اصحاب ١٨ سنه وعايشين في بيت واحد وسرير واحد ومعانا شغاله وبوابين وناس بتزورك وبتزورني وولادي وابنك اللي عارفين ان احنا متجوزبن، دي مصر كلها عارفه ومعظم عناويني فى البنوك والهيئات الثقافية علي نفس عنوانك، يعني كنا ١٨ سنه في الحرام ؟ بنصوم ونصلي سوا وعايشين في إيه؟، يعني كنا في زنا وإذا انتي قبلتي أنا مش حاأقبل، قالت لي أستني انت مش فاهم ، احنا حانقول كده دلوقتي لحد ما زوبعة أماني وهبه تنتهي، وان وجودك باستمرار هنا في الزمالك انك مدير أعمالي ومسئول عن مواعيد الدكاتره وإدارة أعمالي الفنيه.

وتابع: ونظرت لها بدهشه: طب مادام انتي بتقولي ان الجواز العرفي مش رسمي خايفه ليه، قالت هي حيله حانجربها، طب والبوابين اللي عارفين أني جوزك وبايت هنا ليل نهار، قالت انا قلت للبت كريمه ( دي خدامتها ) تقول للبوابين لو حد سأل علي الأستاذ أحمد يقولوا أنه مش عايش هنا هو بييجي ويروح، قال ايه الأستاذ احمد عنده شقتين والمباحث بتشوف عنده شقه تالته.