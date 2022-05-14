شاهد .. أشهر فنانة بتاريخ مصر تزوجت 5 مرات إحداها وهي طفلة وأخرى من شقيق ليلى علوي الذي أسلم لأنه أحبها وتوفيت مؤخراً !.. من هي ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر أشهر فنانة بتاريخ مصر تزوجت 5 مرات إحداها وهي طفلة وأخرى من شقيق ليلى علوي الذي أسلم لأنه أحبها وتوفيت مؤخراً !.. من هي ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة الكبيرة سهير البابلى تزوجت لأول مرة فى سن 16 سنة من رجل الأعمال محمود الناقوري، وهو والد ابنتها الوحيدة نيفين، ولكنهما إنفصلا لرفضه أن تكمل مشوارها الفني، الذي أصرت عليه بينما كان يرغب أن تتفرغ لمنزلها وابنتها فقط فرحل عنها.

سهير البابلي في زواجها الثاني ارتبطت بالملحن الكبير العبقرى خفيف الظل منير مراد، شقيق الفنانة الكبيرة ليلى مراد والذي أشار البعض إلى أنه أشهر إسلامه من أجل أن يتزوجها لأنه كان يحبها كثيراً، وكان منير مراد تزوج قبل ارتباطه بسهير البابلى من فتاة يهودية إيطالية ، ثم انفصل عنها، وكانت سهير البابلى من عشاق شقيقته القيثارة ليلى مراد والتقته فى أحد الحفلات التى كانت تحرص على حضورها.

وللمرة الثالثة تزوجت الفنانة الكبير سهير البابلى بعد طلاقها من منير مراد "الجواهرجي" أشرف السرجاني أما بعد وفاته تزوجت للمرة الرابعة من رجل الأعمال محمود غنيم.

وآخر زيجات البابلي الخامسة والأخيرة فكانت من الفنان الكبير أحمد خليل، الذى كان فى بداية حياته الفنية وكانت تسبقه فى الشهرة، وحدثت خلافات بينهما ووقع الطلاق ولكن ظل الفنان الراحل يذكرها بالخير حتى وفاته جراء أزمة صحية.

سهير تزوجت 5 مرات في حياتها وأجمع أزواج سهير البابلى على حبها واحترامها وتقديرها حتى بعد طلاقها منهم وكانوا لا يذكرونها ولا تذكرهم إلا بكل خير.

حياة ثرية ومشوار فنى وإنسانى للفنانة الكبيرة سهير البابلى التي رحلت مؤخراً حياة ثرية ومشوار فنى وإنسانى جعل منها رمزاً للبهجة والحب والسعادة والابتسام وبذكرى رحيلها نعود ونذكر بحقائق عن زيجات الفنانة الخالدة وصاحبة الابتسامة الساحرة سهير البابلي.