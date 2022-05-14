شاهد .. كواليس مشهد سقوط جوني من الدور الثاني في مسلسل الكبير أوي 6.. هذا ما فعله أحمد مكي وصدم الكل !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر كواليس مشهد سقوط جوني من الدور الثاني في مسلسل الكبير أوي 6.. هذا ما فعله أحمد مكي وصدم الكل !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف مصمم المعارك أحمد عبد اللاه فيديو جديد من كواليس تصوير مسلسل الكبير أوي 6.

ونشر أحمد عبد اللاه عبر حسابه على TikTok فيديو لكواليس سقوط جوني من الدور الأول لدوار الكبير، عقب دفع العترة له، أثناء المشهد الساخر الذي قلد أحمد مكي خلاله أغنيته الشهيرة "قطر الحياة".

ولم يشارك أحمد مكي في تنفيذ المشهد، حيث ظهر الدوبلير وهو يتلقى تعليمات المخرج أحمد الجندي بإلقاء النقود أثناء سقوطه من أعلى فوق مرتبة معدة لتأمينه، فيما تم تصوير رد فعل أحمد مكي بشخصية چوني عقب السقوط بشكل منفصل.

مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، حسين حجاج، حاتم صلاح، مصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.