شاهد .. وصفت زملاءها بعديمي الأصل والشرف.. نجمة الشهيرة تعترف دون خجل عن التنازلات التي قدمتها للمخرجين والمنتجين.. وهذا ما فعلوه بها !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر وصفت زملاءها بعديمي الأصل والشرف.. نجمة الشهيرة تعترف دون خجل عن التنازلات التي قدمتها للمخرجين والمنتجين.. وهذا ما فعلوه بها !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

تولين البكري واحدة من بين نجمات سوريا التي تمكنت من تقديم الكثير من الأعمال الدرامية الهامة.

وقد صرحت الفنانة في فترة سابقة أنها عانت من مشكلة صحية، ليتضح من الأخبار أنها عانت من مرض نفسى من الصعب علاجه وهو مرض اضطراب ثنائي القطب النفسي.

وقدمت الفنانة تولين البكري عشرات المسلسلات السورية، لكن دائمًا ما طغت أخبار حياتها الشخصية عن أخبارها الفنية، فقد تزوجت مرتين، الزيجة الثانية كانت سرية ثم خطبت لرجلِ أعمالٍ سوري ثم انتهى الأمر بالانفصال.

وقبل أشهر هاجمت الفنانة السورية تولين البكري زملائها الفنانين في الوسط الفني، مؤكدة بأن هناك أشخاص عديمي الأصل والشرف ولا يستحقوا ما وصلوا إليه.

وعبر منشور مطول قالت البكري من خلاله بأنها قدمت الكثير لزملائها لكنها لم تلقى منهم سوى الجحود والنكران.

وقالت “قلة الأصل ليش عم نغذيها بعلاقاتنا الإنسانية!! يعني في ناس بتاكل وبتشرب وبتنام معون على مدار سنين طويلة وبالاخير فجأة الطرف الأول بيحمل سطل مي وبيكب عالأرض كل هالعشرة”.

وكشفت تولين البكري عن التنازلات التي تقدمها للمخرجين والمنتجين في الوسط الفني السوري.

وقالت “انا ممثلة بيطلب مني مخرج ما أني وقف معو بعمل ما او ببداياتو وانا بكل محبة بوقف معو وبتنازل عن أجري المادي واسمي بالشارة ومابحط اي شروط”.

واكدت تولين البكري بأن ذلك فقط “لكون كفوة وبالاخير هالمخرج بينسا او بيتناسا بعد ما ينشهر اني يوما ما كنت أصيلة معو.