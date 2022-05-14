شاهد .. سألوا الفنانة ميار الببلاوي حماتك طلقتك من ابنها ليه ؟! فاعترفت وكشفت الأسرار المخفية منذ سنوات !

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة ميار الببلاوي حماتك طلقتك من ابنها ليه ؟! فاعترفت وكشفت الأسرار المخفية منذ سنوات ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

في إحدى اللقاءات وبعد سؤال عن سبب طلاقها من أحد أزواجها قصّت الفنانة ميار الببلاوي موقفاً حدث بينها وبين حماتها.

تقول الفنانة ذات يوم قائلةً: "حماتي كانت سورية الجنسية، وكنت أساعدها في غسل الصحون وأُحضر لها كل ما تطلبه حتى السجائر، في مقابل أن تطبخ مكاني، ولكن غدرت بي، وبعد انتهاء عزومة ما، اتّهمتني بخراب المنزل وستطلب من ابنها أن يطلّقني".

هذا وأكّدت الفنانة ميار الببلاوي أنها تعلمت ألاّ تتنازل عن عملها مهما كانت الظروف، فهو الأهم في حياتها، كما أنها تعلمت من الحجاب عدم الشكوى للناس، وأن الشكوى لله وحده.

ودرست الفنانة المصرية الشهيرة "ميار الببلاوي" بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية وبدأت كفتاة إعلانات ثم انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح.

عملت بشكل مكثف في التليفزيون خاصة المسلسلات العربية، كما عملت في أفلام الفيديو، ارتدت الحجاب، وتعمل في برامج المسابقات الدينية، وقد شاركت بعدد ليس بقليل من الأعمال في السعودية.