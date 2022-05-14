شاهد .. سألوا النجمة وفاء عامر عن التنازلات التي قدمتها للمخرجين لدخول المجال الفني فأجابت دون حياء وكشفت كل المخفي !

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة وفاء عامر عن التنازلات التي قدمتها للمخرجين لدخول المجال الفني فأجابت دون حياء وكشفت كل المخفي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

في لقاء تلفزيوني قديم اعترفت النجمة المصرية وفاء عامر بتقديم تنازلات لشركات الإنتاج والمخرجين من أجل بلوغ الشهرة وكسب المال.

واعترفت وفاء عامر بأنها قدمت تنازلات في بداية مشوارها، إذ لجأت في البداية إلى أدوار الإغراء طمعا في المال والشهرة.

وكشفت وفاء عامر أنها كانت تحتاج إلى المال في بداية حياتها لذلك، لم ترفض أدوار الإغراء كونها كانت ترغب في تحقيق شهرة جماهيرية، لكن بعد ذلك توقفت عن تقديم هذه النوعية من الأدوار بناء على رغبة الجمهور الذي يراها في المكانة التي وصلت إليها.

وأكدت الفنانة وفاء عامر أنها ظلمت نفسها كثيرا من خلال موافقتها علي تجسيد ادوار خفيفة لم تضف إلي رصيدها الفني شيئا ، مؤكدة أنها اسقطت تلك الأدوار التي اعتمدت فيها علي لغة الجسد وهو مادفعها للتمرد علي هذه الأدوار بعد أن ملها الجمهور و كانت قاسما مشتركا لسنوات طويلة علي الشاشة .

وأضافت: لو عرضت عليّ مثل هذه الأدوار حاليا فلن أقبلها مهما كانت الاسباب ، ولن اقدم تنازلات ولن اقبل ادوارا خفيفة ، فأنا أبحث عن عمل فني أفجر من خلاله طاقتي بصرف النظر عن كونه سينمائي او تليفزيوني.

وخاضت وفاء عامر ماراثون سباق مسلسلات رمضان 2022، بـ 4 أعمال درامية، وشاركت في مسلسلات «راجعين ياهوى» و«جزيرة غمام» و«بيت الشدة» و«السر» وقدمت من خلالها شخصيات مختلفة عن بعضها البعض تتنوع بين الكوميدي والتراجيدي.