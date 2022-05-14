شاهد .. هاندا أرتشيل نجمة مسلسل أنت أطرق بابي تفجر الأنترنت بفستان قصير أظهر المخفي للعلن في أجرأ جلسة تصوير !!

انت الان تتابع خبر هاندا أرتشيل نجمة مسلسل أنت أطرق بابي تفجر الأنترنت بفستان قصير أظهر المخفي للعلن في أجرأ جلسة تصوير !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة التركية هاندا أرتشيل مجموعة صور جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

وظهرت هاندا أرتشيل في الصور مرتدية فستان أبيض قصير مفتوح من أعلى القدم، تاركة شعرها منسدلا على كتفيها، ومن الواضح أنها تقوم بجلسة تصوير خاصة بها.

يذكر أن هاندا أرتشيل انفصلت عن حبيبها السابق الممثل التركي كرم بورسين بعد علاقة دامت لمدة سنة، وأكدت قبل أيام الممثلة التركية هاندا أرتشيل ان علاقتها بالممثل التركي كاهان يلدريم ليست مجرد شائعات، بل هما على علاقة، وذلك خلال لقاء صحفي لها في أتيلار.