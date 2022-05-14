شاهد .. هذا الطفل كبر و أصبح من أكبر الممثلين الكوميديين بتاريخ مصر ويشارك منى زكي أهم افلامها.. قوي الملاحظة فقط سيعرفه ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر هذا الطفل كبر و أصبح من أكبر الممثلين الكوميديين بتاريخ مصر ويشارك منى زكي أهم افلامها.. قوي الملاحظة فقط سيعرفه ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

أن حياة النجوم كانت في الصغر شيء جميل، ويبحث الجميع عن اي صور تبقت لهم من مرحلة الطفولة التي تعتبر أهم مرحلة يعيشها الانسان، وبينما ينهمك الجميع بالبحث عن اي ذكرى لهم كان الفنان محمد هنيدي السباق في استعادة ذكريات طفولته بصورة طريفة.

حيث نشر النجم الكوميدي محمد هنيدي، صورته في مرحلة الطفولة، وقد ظهر بخدود ممتلئة، وهو يرتدي الطاقية فوق رأسه.

وكتب هنيدي ساخرا من الصورة: " خدود ماتمنهاش لألد أعدائي، كانوا يعدوا يأكلوني عشان أكبر، وكانت خدودي بس اللي بتكبر".

وانتهى محمد هنيدي من تصوير مشاهد فيلم "الجواهرجي" من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، ويشاركه البطولة منى زكي، أحمد السعدني، لبلبة، الفنان الراحل أحمد حلاوة، ريم مصطفى، عارفة عبد الرسول وتارا عماد.

كما حقق فيلم هنيدي الأخير "الإنس والنمس" نجاحا كبيرا عند عرضه في صيف 2021، وهو من تأليف شريف عرفة وكريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة وشاركه البطولة منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، شريف الدسوقي، دنيا ماهر ومحمود حافظ.