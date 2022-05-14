شاهد .. حادثة تُبكي المصريين.. طفل رضيع يبحث عن والدته المتوفية بسبب خطأ طبي !! (فيديو مُحزن)

انت الان تتابع خبر حادثة تُبكي المصريين.. طفل رضيع يبحث عن والدته المتوفية بسبب خطأ طبي !! (فيديو مُحزن) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من عزاء الفتاة المصرية الشابة مارينا صلاح، ضحية الخطأ الطبي، التي توفيت أثناء إجرائها أشعة على عينها داخل أحد المستشفيات الخاصة بسبب الإهمال الطبي، قبل أيام، ما تسبب في حالة واسعة من الجدل.

وظهر ابن الضحية الطفل الرضيع، في الفيديو الذي نشره موقع "القاهرة 24"، من عزاء والدته يسأل "ماما فين؟" ما أثار تعاطف العديد من المصريين.

هذا وقد أعلن المستشفى إخلاء مسؤوليته عن وفاة الشابة بدعوى أنه لا يتم إجراء أي اختبار حساسية لمادة الفلورسين كما هو المتعارف عليه عالمياً حسب القواعد الإرشادية الطبية عالمياً.

وفي تفاصيل الواقعة المأساوية، فقد ذهبت مارينا صلاح من قرية خلوصنا التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، لعمل أشعة صبغة منذ أيام على عينها في أحد مستشفيات العيون الشهيرة، وخرجت وهي منهارة تلجأ لزوجها وتقول له: "الحقني أنا بموت"، وذلك وفقًا لما ذكره زوجها عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظلت مارينا على أجهزة التنفس الصناعي بعد أن أصيب المخ وتوقف القلب وذهبت إلى مستشفى آخر، وذلك بسبب عدم عمل اختبار حساسية لها قبل الأشعة، وفقًا لرواية الأهل.