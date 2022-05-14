شاهد .. هذه الطفلة الصغيرة كبرت وأصبحت من أجمل الفنانات بالوسط الفني .. لن تصدق من تكون ؟؟ (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة الصغيرة كبرت وأصبحت من أجمل الفنانات بالوسط الفني .. لن تصدق من تكون ؟؟ (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة التونسية درة زروق عندما كانت في الثامنة من عمرها.

الصورة لاقت رواجاً كبيراً بين المتابعين، وعبروا عن إعجابهم بجاذبية درة منذ طفولتها، وبجمال ملامحها، كما أكدوا انها لا تزال تشبه نفسها إلى حد كبير.

وكانت درة قد شاركت الجمهور مجموعة صور حديثة، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مميزة، لفتت أنظار المتابعين.



وإرتدت درة توب من عدة ألوان، ومن دون أكمام ومنقماش الساتان، بقصة مميزة، مع سروال من الجينز، من الأزرق الفاتح ومع عدة أزرار.



وظهرت درة وهي تقف بوجه الشمس، وتركت شعرها منسدل على كتفها بطريقة عفوية، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها.



وعلقت درة على المنشور وكتبت: "أول إشعاعات للشمس، لا تخاف ظلك أبداً، فهذا يعني أن هناك ضوء يشع قريباً منك".