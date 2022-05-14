شاهد .. تعرف على خفايا فيلم الزعيم عادل إمام ويسرا المثير للجدل.. تبرأ منه مؤلفه واعتزل الكتابة بسببه !!

انت الان تتابع خبر تعرف على خفايا فيلم الزعيم عادل إمام ويسرا المثير للجدل.. تبرأ منه مؤلفه واعتزل الكتابة بسببه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

قال الكاتب والمؤلف الكبير محمد جلال عبد القوي، إنه يعتبر نفسه كاتبا روائيا، مشيرا إلى أن أحد الكتاب الكبار، قال لو حول محمد جلال عبد القوي مسلسلاته لروايات لحصل على نوبل في الأدب.

وأوضح في حوار سابق مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه تاب عن العمل في السينما واعتزلها نهائيا بسبب فيلم المولد.

واستكمل أنه اضطر لتغيير نهاية فيلم المولد بيده، لأن الفنان عادل إمام لا يعاقب في أي فيلم يظهر به، لذلك تم تغيير نهاية الفيلم، وأصبح شخص مجرم تمت مكافأته في نهاية الفيلم، وبعدها اعتزلت السينما نهائيا.

فيلم "المولد" من بطولة عادل إمام ويسرا و إيمان وعبد الله فرغلي وأمينة رزق ونور الدمرداش وصمطفى متولي وأحمد سلامة، من تأليف محمد جلال عبد القوي وإخراج سمير سيف.