شاهد .. أنتشار أولى الصور لحبيبة رجل الأعمال أبو هشيمة الجديدة.. وجمالها فاق جمال ياسمين صبري وصدم المصريين !! (اتفرج)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

بعد ان كشف الاعلامي اللبناني إيلي باسيل عن هويّة حبيبة رجل الاعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ الجديدة من بعد طلاقه من الممثلة ​ياسمين صبري​ مشيرا الى انها شابة من كوسوفو تبلغ من العمر 29 عاماً تدعى ​مورينا تاراكو​ سارع كثر للبحث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي ليتضح انها في غاية الجمال.

وحسب المعلومات تعيش الشابة الجميلة في اسطنبول، وتمتلك عيادة تجميلية خاصة بها، وقد تعرّف إليها أبو هشيمة عبر أصدقاء مصريّين مشتركين بينهما ونشأ اعجاب كبير بينهما تطور ليصبح علاقة.