شاهد .. اللبنانية ’’لاميتا فرنجية‘‘ تزلزل الأنترنت بأقوى إطلالة نارية على الشاطئ وبملابس ملتصقة بجسدها ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر اللبنانية ’’لاميتا فرنجية‘‘ تزلزل الأنترنت بأقوى إطلالة نارية على الشاطئ وبملابس ملتصقة بجسدها ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية ​​لاميتا فرنجية​​ صوراً جديدة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت لاميتا فرنجية بالصور وهي تمارس الرياضة أثناء تواجدها على الشاطئ، وارتدت لاميتا فرنجية كروب توب وسروال رياضي باللون الأزرق الفاتح، وظهرت لاميتا ببعض الصور الأخرى وهي تستمتع بوقتها وبإطلالة عفوية، تفاعل الرواد مع الصورة وشاركوها عبر حساباتهم الخاصة، وعبروا عن محبتهم للاميتا.



وكانت قد نشرت لاميتا فرنجية صوراً في صفحتها الخاصة ظهرت لاميتا وهي تقوم بخبز البيتزا في أحد المطاعم في دبي، بإطلالة أنيقة بفستان وكعب عالٍ، ما أثار إعجاب عدد كبير من المتابعين.