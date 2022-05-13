شاهد .. هل أنا مفترية لأني رفضت عريس صارحني بما فيه من مرض؟.. مبروك عطية يصدم متصلة برد فاجأ به كل من سمعه ! ماذا قال ؟

انت الان تتابع خبر هل أنا مفترية لأني رفضت عريس صارحني بما فيه من مرض؟.. مبروك عطية يصدم متصلة برد فاجأ به كل من سمعه ! ماذا قال ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

أجاب الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، على سؤال إحدى المتابعات: رفضت قبول الزواج بشخص لأنه يأخذ أدوية من أمراض مزمنة، فهل كدا أنا عليّ ذنب أو ما فعلته حرام أو مفترية؟.

وقال عطية: الزواج طلب ولا حرمة ولا افترى في عدم القبول، وتقدري ترفضيه براحتك ما دام الفاس موقعتش في الرأس، فعادي تقولي رأيك بحرية ودينيًا لكي مطلق الحرية ترفض أو تقبلي من تشاءين.

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر، عبر فيديو له بصفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هنا لا وزر ولا ذنب عليكي، وكويس إنك عرفتي إنه بياخد 10 أو 15 نوع دواء، وإنك معندكيش استعداد تعيشي وتدخلي جهنم بسببه، وتابع: لو الفاس وقعت في الراس وانتي عارفه، ربنا هيحاسبك على حاجات كتير لكن خلينا على البر.

وأردف: ذنب ايه اللي عايزة تشيليه لنفسك، لكن ممكن واحدة تانية في الشارع اللي وراكم تقول يالله ادخل الجنة بسببه، وتقبل تتزوجه وتكون ممرضة له، وآخر حاجة تفكر فيها العلاقة الحميمية، عادي يعني الناس مختلفة، واللي ميعجبكيش يعجب غيرك، فكل حمولة ولها كيال.

واختتم مبروك عطية: ما دام هو كان صريح وطلع كيس الدوا وعرفك يبقى شكرا، واللي يقولك انتي مفترية واتبطرتي عليه هذا خطأ.