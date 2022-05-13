شاهد .. طلبتِ الطلاق من زوجك لأنه عنده مشكلة؟! رضوى الشربيني خرجت عن صمتها و فضحت أسرار الزوج دون حياء وبكل جرأة !!

انت الان تتابع خبر طلبتِ الطلاق من زوجك لأنه عنده مشكلة؟! رضوى الشربيني خرجت عن صمتها و فضحت أسرار الزوج دون حياء وبكل جرأة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

مالا يعرفه الكثيرون أن الإعلامية رضوى الشربيني تزوجت في بداية حياتها ورزقت بابنتين هما تمارا وتيا ولكنها انفصلت عن زوجها دون الكشف عن هويته.

وبعد انفصالها شنت رضوى الكثير من الحملات ضد الرجل ووصفها البعض أنها عدو الرجل وذلك لكونها تركز على حالات معينة خلال حلقات برنامجها.

هذا وكانت الفنانة في تصريحات مفاجئة قد كشفت أسباب طلاقها دون خجل فاضحة أسرار بيت الزوجية حدّ اتهام المتابعين.

وردّاً على أسئلة كثيرة ومتنوعه شككت في الزوج قال رضوى الشربيني إنها قررت الانفصال عن زوجها بعد علاقة زوجية دامت 7 سنوات نظراً لأنه كان يهملها وأنها كانت غير راضية عن نفسها وأنه اساء إليها وسكت وقبلت الإساءة.

والإعلامية الشهيرة رضوى الشربيني ولدت في ثلاثين من شهر سبتمبر وذلك في عام 1981 ولذلك فهي تبلغ من العمر 43 عام.

اشتهرت الفنانة في بداياتها من خلال تقديم برنامج “هي وبس” والذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.