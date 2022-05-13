شاهد .. مفاجأة مدوية بشأن طرد الوليد مقداد مع زوجته من بيت عائلة والده.. ما فعله شقيقه المعتصم غير متوقع !!

انت الان تتابع خبر مفاجأة مدوية بشأن طرد الوليد مقداد مع زوجته من بيت عائلة والده.. ما فعله شقيقه المعتصم غير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل بأنباء حول طرد عائلة مقداد لنجلهم الوليد مع زوجته، بعد نشره مقطع فيديو يوضح فيه سفره إلى تركيا.

وقالت الأنباء أن سفرهما جاء بعد نشوب خلافات كبيرة داخل العائلة تسببت في مغادرة الزوجين للكويت وتوجههما إلى تركيا، إلا أن مصادر مقربة من عائلة مقداد نفت كل تلك الأنباء مؤكدة أنها إشاعات فارغة.

وكان شقيقه المعتصم قد أثار الجدل حول خلافات داخلية في الأسرة، بعد أن نشر فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء تواجده في أحد المطارات برفقة عائلته.



وأقدم المعتصم المقداد، على تصوير شقيقه الوليد، أثناء تواجده بجانب زوجته نور غسان مقداد، ويعلق قائلاً :”تجلس جانب زوجتك، شكلها متحمكة فيك”، لكن الوليد لم يتفوه بكلمة واحدة، بل إكتفى بالإبتسام بينما إعتلت ضحكة شقيقه صالة المطار.

وبينما قال بعض الجمهور إنه مقطع عفوي ومزاح بين الأشقاء، قال آخرون أن ذلك لا يستبعد حدوث بعض الخلافات.