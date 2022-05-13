شاهد .. الجمهور يشن هجوم صادم على الفنان أحمد الفيشاوي لهذا السبب الغير متوقع .. لن تصدق ما فعله !!

انت الان تتابع خبر الجمهور يشن هجوم صادم على الفنان أحمد الفيشاوي لهذا السبب الغير متوقع .. لن تصدق ما فعله !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

شن الجمهور هجومًا شرس على الفنان أحمد الفيشاوي بعدما ظهر وهو يستعرض جسمه الملئ بالوش من داخل الجيم، وذلك عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

فعلق أحدهم على الصور والفيديو قائلًا: "ايه القرف دا يلا"، وكتب الآخر: "ربنا يتوب عليك".

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الخاص في "إنستغرام"، صوراً جديدة ظهر فيها وهو يتناول طعاماً كورياً برفقة شقيقه "عمر" ويضحك معه في صورة نادرة لهما معاً... وعلّق عليها قائلاً: "المزيد من الطعام الكوري مع ألطف وأوسم رجل على وجه الأرض، أخي عمر الفيشاوي أحبّك كثيراً يا أخي؟".

وجه الفنان أحمد الفيشاوي رسالة إلى والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام. ونشر الفيشاوي صورة لوالدته، وعلق قائلا: "الفنانة العظيمة سُمية يوسف الألفي أمي أنتي أحلي حاجة في كل حاجة ربنا يتمم شفاكي علي خير يا حبيبتي".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "قمر 14"، والذي ضمّ عدداً من النجوم، بينهم: خالد النبوي، غادة عادل، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، وهو تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.