شاهد .. هذه الطفلة كبرت وأصبحت من جميلات السينما.. اعترفت دون خجل بتقديم تنازلات للمخرجين من أجل دخول المجال الفني !! من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة كبرت وأصبحت من جميلات السينما.. اعترفت دون خجل بتقديم تنازلات للمخرجين من أجل دخول المجال الفني !! من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة جميلة تعود لفنانة شهيرة جداً، قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية المتميزة.

الصورة تعود للفنانة منة شلبي في عمر الطفولة زبدت فيها مكتنزة وقد ارتدت فستاناً أبيض وارتسمت على وحهها ابتسامة عريضة.

وأثنى عدد من المتابعين على الصورة التي أظهرت خفة دم منّة حتى في صغرها وأبرز التعليقات جاءت من الممثلة ​كندة علوش​ التي علقت :"مش معقول بطة مبططة".

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة منة شلبي، عن التنازلات التي قدمتها في بداياتها، من أجل دخول المجال الفني.

وقالت منة شلبي إنها قدمت تنازلات عندما قدمت فيلم «الساحر» ، والذي كان أولى تجاربها التمثيلية، إذ قدمت فيه عددا من المشاهد الجريئة.

وأشارت إلى أن تلك المشاهد جعلت والدتها الراقصة المعتزلة زيزي مصطفى تلطم خديها عندما رأت مشاهد ابنتها في الفيلم.

وأضافت منة شلبي: “مكنتش أعرف أي حاجة عن السينما وقتها ولا تصوير الفيلم، وكنت ساذجة فنية جدًا، ومع الوقت بقى عندي خبرة.. والمخرج الأستاذ رضوان الكاشف هو اللي كان بيقولي اعمل ايه”.

وجسدت منة شلبي في الفيلم دور ابنة الساحر منصور بهجت والذي أدى دوره محمود عبدالعزيز، والذي يقرر حبس ابنته في المنزل خوفًا عليها من الاختلاط بالبيئة المحيطة، وقدمت منة شلبي مشاهد جريئة عدة في الفيلم، الأمر الذي عرضها لانتقاد واسع.