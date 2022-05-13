أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 108 خروقات للهدنة

قوى العدوان ترتكب 108 خروقات للهدنةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 108 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 32 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، تعز، البيضاء، الضالع، جبهات ما وراء الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 12 خرقا بقصف مدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي وقذائف دبابة منازل المواطنين في قرية الزور ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الروضة وصرواح والبلق بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في المزرق بمحافظة حجة وفي الفخيذة والعمود بوادي جارة في جيزان.

وأشار المصدر إلى تسجيل 63 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات حجة، مأرب، صعدة، حجة، تعز، الضالع، البيضاء وجبهات ما وراء الحدود.

(سبأ)

