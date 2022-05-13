شاهد .. ليلة طلاق رضوى الشربيني وخروجها مطرودة من بيت زوجها.. سألوها عن السبب فكشفت عن سر أصاب الكل بالصدمة ؟!

انت الان تتابع خبر ليلة طلاق رضوى الشربيني وخروجها مطرودة من بيت زوجها.. سألوها عن السبب فكشفت عن سر أصاب الكل بالصدمة ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

تعتبر رضوى الشربيني واحدة من الوجوه الإعلامية الشهيرة بمصر وبدأت رحلتها المهنية بالعمل كمذيعة في التليفزيون المصري وقدمت بعدها أكثر من برنامج تليفزيوني على عدة قنوات فضائية.

تثير الإعلامية رضوى الشربيني، بشكل دائم، حالة واسعة من الجدل على "السوشيال ميديا"؛ بهجومها المستمر على الرجال، من خلال برنامجها "هي وبس"، الذي تقدمه على قناة "CBC" سفرة، حتى اعتبرها الكثير من الرجال "عدوة لهم".

وقالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب «المرايا»، كانت سببا في انفصالها عن زوجها بعد رحلة زواج دامت 7 سنوات ونصف مشيرةً إلى أن هذه الأغنية كان لها أثر كبير في مراجعة حساباتها مع نفسها واتخاذها لهذا القرار.

وقالت في تصريحاتٍ تلفزيونيةٍ: "دخلت عشان آخد شاور ودائمًا أنا بشغل أغاني وجت أغنية للفنانة المصرية شيرين (هتعمل إيه لو بصيت في المرايا) فأنا بسمع الجملة وأنا واقفة قدام مراية الحمام اعتقدت أنها بتغنيهالي أو بتغنيها عليا".

وأضافت: "أطول فترة شاور خدتها في حياتي كانت ساعتين وربع.. وقعدت كده وكان شريط حياتي بينعاد قدامي.. وبعد ما خلصت سألت نفسي وبعدين هتعرفي تكملي كده بقيت حياتك كلها.. فخرجت صليت استخارة.. تاني يوم قولتله طلقني".

وفي السطور التالية نرصد 10 معلومات عن رضوى الشربيني:

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" علي قناة " سي بي سي سفرة " في سبتمبر الماضي بعيد ميلادها الواحد والأربعين.

بدأت مشوارها الإعلامي قبل 10 سنوات، وتنقلت بين العديد من القنوات المختلفة، حتى كانت من أولى المذيعات اللاتي يقدمن برنامج عن السيارات، وهو "Auto Car".

قدمت برنامج "دراما شو" على قناة "الحياة".

كان لها تجربة لم تستمر طويلًا بالتلفزيون المصري، من خلال برنامج "أنا مصر".

اضطرت إلى ترك مجال الإعلام، والعمل في مجال البترول؛ بسبب تعرضها لزيادة كبيرة في الوزن بعد الحمل والإنجاب، حتى أصبح شكلها لا يتناسب مع كونها مذيعة، لكنها استطاعت أن تصل إلى وزنها الطبيعي، وعادت لعملها بعد فترة.

انضمت إلى فريق عمل قناة "CBC" سفرة في عام 2017، وبدأت تقديم برنامجها "هي وبس".

"رضوى" منفصلة عن زوجها ولديها طفلتين، وأعلنت أنها لن تفكر في الارتباط والحب من جديد؛ مبررة ذلك بأنه "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

كان الفيديو الأعلى مشاهدة لها على موقع "يوتيوب"، الذي نصحت فيه فتاة، اشتكت من إهمال خطيبها لها لمدة 5 سنوات، بأن تواجه أفعاله بـ"البلوك".

عُرفت بقدرتها على مشاركة الجمهور مشاكلها الخاصة، إذ تتعامل معهم وكأنهم "أهلها"، كما تصفهم دائمًا، ومن أبرز هذه التجارب التي تسببت في كسب تعاطف المشاهدين لها، هي قصتها عن طلاقتها وهي لا تملك سوى 200 جنيه فقط.

ورضوى الشربيني تحظى باهتمام شريحة كبيرة من الجمهور عبر برنامجها الذي تطل به على المشاهدين، بسبب مناصرتها للمرأة بشكل لافت ضد الرجل الأمر الذي يثير الجدل بين الجمهور، ما بين مؤيد لأسلوبها ومعارض له. وتقدم رضوى الشربيني في برنامجها نصائح في الموضة والجمال والصحة لجمهورها النسائي، كما تتحدث عن قصص شخصية وتجارب مرت بها مثل قصة طلاقها وإجراءها عمليات تجميل.