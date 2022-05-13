شاهد .. عمرو أديب يكشف جوانب خفية وأسرار صادمة عن الفنان سمير صبري لا يعرفها أحد.. لن تصدق ماذا قال عنه!

انت الان تتابع خبر عمرو أديب يكشف جوانب خفية وأسرار صادمة عن الفنان سمير صبري لا يعرفها أحد.. لن تصدق ماذا قال عنه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

الإعلامي عمرو أديب، كشف تفاصيل لأول مرة عن الفنان سمير صبري، مؤكدًا: رأيت هذا الرجل أكثر من مرة يفرش المصلية بتاعته في مكان فيه حد عيان ويصلي ويجلس ويسبح بسبحته.

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر":"مفيش عزاء كان سمير صبري مش موجود فيه، ومفيش واجب بيفوته".

ولفت: "سمير صبري عامل نص أفراح البلد ببلاش، وكان فيه زمن اللي عمل فرح وسمير صبري مش فيه كأنه متعملش".

وتصدر هاشتاج سمير صبري موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد حديثه مع الإعلامي عمرو أديب، والحديث عن تطورات حالته الصحية.

وقال الفنان سمير صبري: "أتمنى أن تمر أزمتي الصحية على خير، وأجريت عملية دقيقة في القلب، ومنذ سنة ونصف أخضع للعلاج الكيماوي والقلب تعب".

وأضاف للإعلامي عمرو أديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، بقناة "إم بي سي مصر": "عمري ما تأخرت على حد، اقفوا جنبي وساعدوني في علاجي"، ليعلق "أديب": "كلنا تحت أمرك".

وأكمل: "دنيا وإيمي سمير غانم برغم ظروفهم مفيش يوم إلا وبيعدوا عليَّ في المستشفى، وحسين فهمي وميرفت أمين ونيللي".