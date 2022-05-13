شاهد .. فنان شهير يفضح للعلن سرّ طلاق شيرين عبد الوهاب الصادم و دون خجل !! ما كشفه لا يحتمله عقل !!

انت الان تتابع خبر فنان شهير يفضح للعلن سرّ طلاق شيرين عبد الوهاب الصادم و دون خجل !! ما كشفه لا يحتمله عقل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

كانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قد أعلنت انفصالها الفعلي عن المطرب حسام حبيب يناير الماضي وهو طلاق فجر ضجة.

ورغم إعلانها وبعد سؤال وجه إليه أثار الموسيقار المصري الشهير حلمي بكر حالة من الجدل بعد تعليقه على أزمة انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الفنان حسام حبيب.

الموسيقار المصري بكر خلال إحدى الندوات الصحفية، إن شيرين كذبت عليكم ولم تتطلق ، شيرين عبد الوهاب لم تتطلق من حسام حبيب ولكن كل ما فعلته كان جزءا من الدعاية لأغانيها الجديدة أو كما يقال جزءا من التريند".

وأضاف الموسيقار القدير أن "شيرين تلعب لعبة مزدوجة من أجل العودة للساحة بدليل أنها تحدثت عن حرمان حسام حبيب لها من تجميد البويضات فهذا الكلام لا يصح أن يقال".

بكر أكد أن ظهورها بعد حلاقة شعرها رغبة منها في إثارة الجدل وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن واقعة الانفصال التي تحدثت عنها شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب غير حقيقة معتبراً أن الأمر جزءاً من الدعاية لألبومها الجديد".