أخبار اليمن : الامين العام المساعد يبعث عدد من برقيات التعازي

الامين العام المساعد يبعث عدد من برقيات التعازي
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقيات تعازِ ومواساة إلى كلا من الشيخ / جبران عبده محمد حسن زيد الجابري واخوانه بمنطقة بني جابر الأيفون مديرية المواسط بمحافظة تعز، والى عبدالعزيز عبدالوهاب عبده فارع حزام الجابري، واخوانه، بني جابرالأيفوع مديرية المواسط، والى الشيخ/ صهيب احمدعبده نعمان ( شويل) واخوانه، بمنطقة أعرود السواء مديرية المعافر، وذلك بوفاة ابائهم الذين قضوا معظم أعمارهم في خدمة الوطن والمجتمع .
واشار الأمين العام المساعد إلى عدد من مناقب المتوفين ومواقفهم الوطنية واسهاماتهم العملية والخيرية والمجتمعية وحضورهم السياسي والمجتمعي الفاعل في محيطهم السكني وعلى مستوى المديريات ومحافظة تعز بشكل عام .
معبراً باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد وانصار المؤتمر، لكل أُسر المتوفين واقاربهم - كلا على حدة- عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.
سائلا الله العلي القدير أن يتغمد المتوفين الثلاثة بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
"إنا لله وانا اليه راجعون"
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