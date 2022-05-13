أخبار اليمن : إرتفاع سعر النفط

إرتفاع سعر النفطشهدت أسعار النفط ارتفاعا اليوم لكنها تتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 81ر1 دولار بما يعادل 7ر1 بالمئة إلى 26ر109 دولارات للبرميل وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55ر1 دولار او 5ر1 بالمئة الى 68ر107 دولارات للبرميل.

ومع ذلك تتجه عقود خامي القياس نحو تسجيل تراجع أسبوعي مع توقع انخفاض خام برنت نحو ثلاثة بالمئة وهبوط الخام الأمريكي نحو اثنين بالمئة.

