شاهد .. سألوا الفنانة نشوى عن التنازلات التي قدمتها عشان تمثل.. ففضحت خبايا الوسط الفني وكشفت ما يحدث خلف الكواليس !!

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة نشوى عن التنازلات التي قدمتها عشان تمثل.. ففضحت خبايا الوسط الفني وكشفت ما يحدث خلف الكواليس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

بشكل مفاجئ عرضت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عبر حسابها الخاص في فيسبوك منشوراً عبّرت من خلاله عن حزنها لعدم قدرتها على تحقيق أحلامها في مجال التمثيل فاضحةً أسراره بعد أسئلة عن أسباب غيابها ومتطلبات مهنة التمثيل لولوجها.

الفنانة المصرية قالت: "حلمي إني أكون ممثلة بدايته كانت وأنا عندي 11 سنة وكانت أول مرة أشوف فيلم "باب الحديد"، الممثل اللي بيعمل دور "قناوي" سحرني، مكنتش أعرف اسمه ولا أعرف إنه مخرج ولا كنت أفهم يعني إيه مخرج، اتوحدت مع إحساس عينيه، واللي لحد دلوقتي مع احترامي لكل عباقرة وأساتذة التمثيل مشفتش مساحة الصدق القصوى غير في عيني يوسف شاهين وهو "قناوي"، طفلة عندها سنة أحلامها شبت خارج حدود أسوار طبقة اجتماعية متفهمش يعني إيه لما يسألوها عايزة لما تكبري تطلعي إيه تقول لهم عايزة أبقى ممثلة، حاربت علشان أكون ممثلة".

وتابعت كاشفةً خبايا الوسط: "حاربت علشان أكون ممثلة وقدرت وبشروطي، بس معرفتش أحارب علشان أكون ممثلة زي ما كنت أتمنى، استسلمت للتنميط ودي كانت شروطهم طالما أنا ليا شروط، أحياناً كنت بقدر أفلفص بس وأنا بقرب من النهاية بعتذر لنفسي إني بمساعدة آخرين استسلمت وحرمتني من متعة إني أكون زي ما تمنيت، ضيعت وضيعوا عليا فرصة العمر، الحمد لله في كل الأحوال، الحمد لله دايماً، الحمد لله".

هذا ويعتبر مسلسل الرسوم المتحركة "آدم عليه السلام" آخر أعمال نشوى مصطفى الفنية، حيث شاركت فيه من خلال التعليق الصوتي عام 2021، وضم الكثير من الفنانين، بينهم: أحمد سلامة ولقاء سويدان وأحمد ماهر ومروة عبد المنعم وعايدة فهمي وإنعام سالوسة.