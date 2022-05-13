شاهد .. صدمة غير متوقعة.. ابنة عمرو دياب تتجاوز كل الحدود و تظهر بالملابس الداخلية والذي كشفت جسدها للعلن !

انت الان تتابع خبر صدمة غير متوقعة.. ابنة عمرو دياب تتجاوز كل الحدود و تظهر بالملابس الداخلية والذي كشفت جسدها للعلن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

أثارت كنزي عمرو دياب، حالة من الجدل والغضب بعد نشرها صوراً جديدة وجريئة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت ابنة عمرو دياب، بإحدى الصور وهي ترتدي الملابس الداخلية فقط.



وتسببت صورتها بتليقها تعليقات غاضبة، وجهت إليها اللوم بسبب ظهورها بهذه الطريقة، بالإضافة إلى صورة أخرى أيضا أثارت غضب المتابعين



فيما دعمت جنى عمرو دياب شقيقتها، اذ اشادت بجمالها قائلة: "رائعة".



كنزي هي إبنة عمرو دياب من زوجته زينة عاشور، وانتقلت قبل سنوات للإقامة في بريطانيا، وأهداها والدها أغنية حملت إسمها في ألبوم "علم قلبي".