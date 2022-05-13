شاهد .. ابنه شيرين عبدالوهاب تكشف أمام الملأ رأيها في حسام حبيب.. لن تصدق ما أكّدته بجراءة صادمة !!

انت الان تتابع خبر ابنه شيرين عبدالوهاب تكشف أمام الملأ رأيها في حسام حبيب.. لن تصدق ما أكّدته بجراءة صادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

إنه الفنان المصري المثير للجدل حسام حبيب ولد في 31 من شهر مايو عام 1980 وهو يبلغ من العمر 40 عام وبرجه الفلكي هو برج الجوزاء.

حسام ولد في محافظة القاهرة واسمه الحقيقي هو حسام الدين حسين كامل حبيب، وله أخت اسمها رانيا وأخ اسمه باسل وهو الأخ الأكبر، حصل على دبلوم في إدارة الأعمال، نشأ حسام بشغف في الغناء وكرة القدم وعمل ملحن في البداية وتزوج بشيرين عبد الوهاب قبل انفصالها مؤخراً.

ومؤخراً صدمت ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور بالافصاح عن كرهها لطليق أمّها الفنان حسام حبيب وإن بطريقة مضمرة وغير مباشرة.

ابنة الفنانة المصرية ​شيرين عبّرت عن كرهها لحسام حبيب​ بطريقة مضمرة وغير مباشرة بعد نشرها فيديو جديد و هي تغني دون خجل أنا أكرهك على حسبها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبر خاصية الاستوري حيث توجهت بالأغنية إلى الشخص الذي يبدأ إسمه بحرف الحاء في إشارة إلى حسام حبيب كما أكّد الجمهور.