شاهد .. عبد الحليم حافظ سقط مغشياً عليه بعد عركة مع أم كلثوم.. سمير صبري يفضح سرّاً صادماً للعلن وبكل جرأة !!

انت الان تتابع خبر عبد الحليم حافظ سقط مغشياً عليه بعد عركة مع أم كلثوم.. سمير صبري يفضح سرّاً صادماً للعلن وبكل جرأة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

لا يعرف الكثيرون أن خلافات كثيرة وعراكات حتى كانت قد اندلعت بين العندليب عبد الحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم كما سرد الفنان سمير صبري في مذكراته حكايات العمر كله وبحضور عبد الناصر.

فوفقاً لصبري العركة وقعت بين الاثنين بسبب الغناء، ووصل لدرجة إصابة العندليب بـ«نزيف» وسقوطه مغشيًا عليه وكان الحفل مسرح الواقعة بينهما.

يقول صبري "يعود الخلاف بين أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، خلال إحياءهما إحدى حفلات ثورة 23 يوليو، وكان يحضرها الرئيس جمال عبدالناصر، حيث كان من المفترض قيام أم كلثوم، بغناء «وصلتين» ليغني بعدها عبدالحليم، ولكن كوكب الشرق، استمرت في الغناء لما بعد الساعة 2.30 صباحًا".

وتابع في مذكراته: لم تعلق أم كلثوم، على الموضوع ده لمدة سنة، وفي العام التالي في ذكرى الثورة، توجه شمس بدران مدير مكتب المشير عبدالحكيم عامر وزير الدفاع في ذلك الوقت، ببرنامج الحفل ويضم وصلة غنائية لأم كلثوم، ثم استراحة، وبعدها وصلة غنائية لـ عبدالحليم، نظرت أم كلثوم لـ شمس بدران، وقالت له: إديني قلمك ياشمس، أنا هغني وصلتين في الحفلة ومفيش حد بعد كده، لتشطب بيدها اسم عبدالحليم.

صبري أضاف: عاد شمس بدران، إلى المشير عبدالحكيم عامر، وحكى ما فعلته أم كلثوم، وجاء رد المشير، اتركها تقول ما تريد، إحنا نخلي فرقة عبدالحليم، تقعد في مسرح البالون لغاية أم كلثوم ما تخلص وصلتها، وبعدين الفرقة تروح نادي الزمالك بسرعة، وأنا هقول للريس عبدالناصر، عشان يستنى حليم.

وختم سمير صبري قائلًا: يوم الحفلة، وأثناء الاستراحة، همس أحد الموسيقيين في أذن أم كلثوم، وأخبرها أن فرقة عبدالحليم، منتظرة في مسرح البالون، فأرسلت في طلب شمس بدران، وقالت له بلّغ الرئيس عبدالناصر إني هغني وصلة تالتة النهاردة، وأرسلت في طلب بليغ حمدي، وأحضروا من منزله نوتة موسيقية للأغنية الجديدة بعيد عنك حياتي عذاب، التي كانت تحضر لها.