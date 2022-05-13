شاهد .. بعد أن غافل أهله.. انتحار طالب ثانوي في مصر بالحبة السامة رغم تفوقه دراسيًا.. و السبب صدم كل المصريين !!

انت الان تتابع خبر بعد أن غافل أهله.. انتحار طالب ثانوي في مصر بالحبة السامة رغم تفوقه دراسيًا.. و السبب صدم كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

أقدم طالب ثانوي مصري على الانتحار، انتحر بتناول حبة الغلال السامة، بعدما تعرض لتنمر من زملائه بسبب ضعف بصره.

وفي جنازة حاشدة، شيع أهالي قرية المنشأة الكبرى بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، مساء الأربعاء، جثمان طالب ثانوي يدعى أدهم جميل سكر.

وأفادت التحريات الأمنية أن طالب الصف الثالث الثانوي، والذي عُثر عليه منتحرًا في منزله بعد أن غافل أهله، كان متفوقًا دراسيا وأصيب فجأة بحالة اكتئاب دفعته للانتحار بعد تنمر بعض أصدقائه عليه والتلفظ نحوه بألفاظ تحط من قدراته وكفاءته كما لاحقوه بالسخرية لعدم قدرته على الرؤية بشكل جيد، وفقا للعربية.

وكشف زملاء الطالب أن زميلهم اعتكف في منزله منذ أيام ورفض الخروج منه أو مخالطة أصدقائه والرد على هواتفهم.