شاهد .. نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي يبكي على أمام الملأ ويعتذر من هذه الممثلة ويطلبها المسامحة ! من هي ؟

انت الان تتابع خبر نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي يبكي على أمام الملأ ويعتذر من هذه الممثلة ويطلبها المسامحة ! من هي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

في لقاء سابق مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، تحدث عن دور النجوم الشباب في مساندة الفنانين كبار السن والمحتاجين للدعم المادي.



وقال "الكثير من النجوم مشاركين في مجموعات على تطبيق الواتساب لدعم النجوم المحتاجين، ومن بينهم شيكو وهشام ماجد ومصطفى خاطر وريهام حجاج التي أفضل وضع اسمها بين قوسين، هتزعل مني إني قولت اسمها وهي محلفاني مقولش، لكنها (شايلاني في الموضوع دا جامد)، وإدوارد".

تابع اشرف زكي وعلى ملامح وجهه الحزن ويتمالك دموعه: كذلك الفنانة الجميلة الرائعة دنيا سمير غانم، أتمنى أن تسامحني دنيا عما سأقوله، ولكن في عز معاناتها لم تتوقف عن الدعم".

من ناحية أخرى، يعرض حاليا لريهام حجاج مسلسل "يوتيرن" من بطولة توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، عبير صبري، أيمن القيسوني، محمود حافظ وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإنتاج جمال العدل ومن إخراج سامح عبد العزيز.

وتحدث الفنان أشرف زكي، عن أزمة حلا شيحة وقال أنه أخطأ عندما سمح بعودة حلا شيحة للفن مرة أخرى.