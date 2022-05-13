شاهد .. لن تصدق ماذا قال نجم بوليوود أميتاب باتشان عن الزعيم عادل إمام وعمر الشريف عندما زار مصر.. كُل المصريين صُدموا مما قاله !

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا قال نجم بوليوود أميتاب باتشان عن الزعيم عادل إمام وعمر الشريف عندما زار مصر.. كُل المصريين صُدموا مما قاله ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

صوّر النجم الهندي أميتاب باتشان في عام 1986، بعض مشاهد فيلمه المغامر الأخير في مصر، وتحديداً في منطقة الأهرامات.

إحدى الصحف المصرية كشفت عن تفاصيل تلك زيارة نجوم بوليوود إلى مصر والتصريحات التي أدلى بها في تلك الزيارة، خصوصا حول النجم المصري عادل إمام.

وزار أميتاب باتشان، صاحب المسيرة الطويلة في الفن والتمثيل التي تمتد لأكثر من 40 عاما مع رصيد كبير من الأفلام العالمية التي تصل لحوالي 150 فيلما.

ونظمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي أسبوعاً لأفلام الفنان الهندي، الذي يعد حينها من أعظم الممثلين في الهند في ثمانينات القرن الماضي.

وقالت وكالة سبوتنيك إن نجم بوليوود صدم الجميع عندما قال جملة عن النجم الكبير عادل إمام وعمر الشريف.

وأكد أميتاب باتشان أنه لا يعرف شيئاً عن السينما المصرية، وعندما شبهه أحد الصحفيين بالفنان عادل إمام، رد قائلاً: "من هو عادل إمام؟".

وأوضح نجم السينما الهندية أنه "لا يعرف سوى عمر الشريف فقط لتواجده في السينما العالمية، ولكنه يتمنى رؤية عادل إمام حيث يبدو من اهتمام الجماهير أنه نجم مصر الأول".