شاهد .. رجل يفاجئ فتاة بأغرب طلب على الإطلاق في جنازة والدها.. لن تصدق ما يريدة !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر رجل يفاجئ فتاة بأغرب طلب على الإطلاق في جنازة والدها.. لن تصدق ما يريدة !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

أظهر مقطع فيديو، رجل يتقدم لخطبة فتاة في جنازة والدها.



ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" فإن قس من جنوب إفريقيا طلب يد فتاة حزينة في منتصف جنازة والدها على بعد أقدام من نعش المتوفى.

وأشارت الصحيفة إلى أن القس الذي كان يترأس القداس طلب يد المرأة للمساعدة في شفاء قلبها المكسور.

ولفتت:"حصل فيديو الاقتراح على أكثر من 278000 مشاهدة حيث يتهم النقاد الرجل بأنه صنع مناسبة حزينة عن نفسه".