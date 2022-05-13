شاهد .. الحسناء التي أحبها الإمبراطور.. سبب صادم وراء وفاة هالة فؤاد وسر رحيل نجلها هيثم أحمد زكي في عمرها نفسه !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر الحسناء التي أحبها الإمبراطور.. سبب صادم وراء وفاة هالة فؤاد وسر رحيل نجلها هيثم أحمد زكي في عمرها نفسه !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

مضى 29 عاماً على رحيل الفنانة المصرية هالة فؤاد ولا تزال صورتها حاضرة في وجدان الجماهير العربية، ربما بسبب موهبتها الاستثنائية، وربما لأن قصتها مليئة بالحزن والوجع.

يحتل الألم في حياة هالة فؤاد مساحة أكبر من مساحة الفرح والسعادة، إذ بدأ الألم معها عندما أحبت الفنان أحمد زكي، وتزوجته عام 1983 أملاً في تكوين بيت وعائلة، إلا أنها لم تتحمل طباع "الفتى الأسمر"، الذي أحب التمثيل والشهرة أكثر منها. أثمر الزواج عن إنجاب "هيثم"، وعندما استحالت الحياة بينهما قررت الانفصال، وبعد عامين تزوجت من الخبير السياحي عزالدين بركات وأنجبت ابنها الثاني "رامي".

أعمال هالة فؤاد قدّمت الفنانة الراحلة هالة فؤاد للسينما 17 فيلماً من أبرزها: "المليونيرة الحافية، عشماوي، السادة الرجال، الحدق يفهم، الأوباش، حارة الطيبين، اللعب مع الشياطين، عاصفة من الدموع". كما شاركت في بطولة 8 مسلسلات درامية منها: "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين، فوازير المناسبات، الحرمان، الحياة مرة أخرى، ثمن الخوف". أما على خشبة المسرح، فقد قدمت عملين فقط، مسرحية "عائلتي" ومسرحية "أولاد الشوارع".

الاعتزال رغم سطوع نجم هالة فؤاد وتألقها في التلفزيون والسينما قررت الانسحاب من الوسط وارتداء الحجاب عام 1990، وجاء هذا القرار بعد إصابتها بعدة جلطات، لتدرك أن الحياة لا تستحق العناء والصراع من أجل الشهرة والأضواء. وعقب الشفاء من الجلطات المتكررة، هاجمها مرض جديد، وأجبرها على ملازمة الفراش فترة طويلة، وأصيبت بالصدمة عندما أثبتت التحاليل أنها تعاني من سرطان الثدي.

سبب وفاة هالة فؤاد سافرت هالة فؤاد إلى فرنسا لتبدأ رحلة علاجها من مرض سرطان الثدي، وتحسنت حالتها، وقررت بعد ذلك ارتداء الحجاب، والاتجاه إلى الله، وتدهورت حالتها الصحية مرة أخرى ، وأمضت أيامها الأخيرة في الدعوة إلى الله، إلى أن صدمها خبر وفاة والدها المخرج أحمد فؤاد، فاشتد مرضها، ودخلت في غيبوبة متقطعة.

في 10 مايو/أيار عام 1993 رحلت هالة فؤاد عن الحياة، عن عمر ناهز 35 عاماً، وللمفارقة فإن ابنها "هيثم" الذي غنت له وتمنت له السعادة، مات فجأة في عمرها نفسه، وكأن بينهما اتفاق على الرحيل والاكتفاء بـ35 عاماً من الحياة.