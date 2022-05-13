شاهد .. فنانة شهيرة أحبها العندليب لملامحها القريبة من سعاد حسني.. واحدة من جميلات السينما المصرية !! من تكون ؟ (صور)

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة أحبها العندليب لملامحها القريبة من سعاد حسني.. واحدة من جميلات السينما المصرية !! من تكون ؟ (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

لفنانة زيزي مصطفى، واحدة من جميلات السينما المصرية، تمتعت بملامح هادئة ومميزة، نجحت في تقديم أدوار الفتاة الجامعية الجذابة ثم انتقلت إلى أدوار الأم التي أبدعت فيها.

عانت الفنانة زيزي مصطفى طوال حياتها، لم تنل شهرة كبيرة كغيرها من جيلها من الفنانين، ومرّت بعدد كبير من المشاكل في حياتها الخاصة والفنية، حتى رحلت عن عالمنا بطريقة محز نة.

هي ممثلة مصرية اسمها الحقيقي “زينب مصطفى نصر”، ولدت في 2 يونيو 1945، ورحلت عن عالمنا في 13 فبراير 2008 إثر تعرضها لأزمـة قلبية حادة بمنزلها في مصر الجديدة.

ظهرت زيزي لأول مرة على الشاشة وهي بنت 14 سنة، في فيلم “بين السماء والأرض”، وشهدت انطلاقتها الفنية الحقيقية بعد مشاركتها في فيلم “البوسطجي”.



تزوّجت زيزي مصطفى 3 مرات طوال حياتها، المرة الأولى في سن مبكر من مهندس بحري وأنجبت منه ولدًا وبنتًا، ولكن سرعان ما انفصلا بسبب انشغالها بالفن.

وتزوّجت زيزي للمرة الثانية من الممثل المصري محمد خيري، ولكن لم يستمر زواجهما طويلًا، وتزوّجت للمرة الثالثة من الفنان يسرى مصطفى عام 1982، ولكن زواجهما لم يستمر أيضًا.



أعجب المطرب عبد الحليم حافظ بجمالها، ورشحها لتشاركه فيلم “أبي فوق الشجرة”، أولًا لملامحها الجذابة والقريبة من الفنانة سعاد حسني حيث كان يرغب في نسيانها، ولموهبتها الكبيرة.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي شاركت فيها زيزي مصطفى: فيلم “بين السماء والأرض”، “المراهقات”، “إسماعيل يس في الطيران”، “قصر الشوق”، “البوسطجي”، “الحريف”، “زوجة رجل مهم”.

وظهرت زيزي مصطفى أيضًا في فيلم “حرامية في كي جي تو”، “صايع بحر”، “حريم كريم”، “في محطة مصر”، “لخمة راس”، ومسلسل “أبنائي الأعزاء شكرًا”، “بين السرايات”، “ليالي الحلمية”، “زيزينيا”.

وشاركت في مسلسل “أولاد الأكابر”، “حكايات زوج معاصر”، “أوراق مصرية”، “من غير ميعاد”، “ريا وسكينة”، “سوق الخضار”، “راجل وست ستات”، “الملك فاروق”، “تامر وشوقية” وغيرها.