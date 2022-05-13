شاهد .. الطفلة دي كبرت وأصبحت نجمة شهيرة وملامحها تغيّرت عندما كبرت.. حزر فزر مين هي ؟ (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر الطفلة دي كبرت وأصبحت نجمة شهيرة وملامحها تغيّرت عندما كبرت.. حزر فزر مين هي ؟ (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

حرص المتابعون على اكتشاف ماضي النجوم الذين أعجبوا بأعمالها الإبداعية، خصوصا في الوسط الفني.

وأكثر ما يلفت المحبّون هو تلك الصور التي تعود إلى مرحلة طفولة فنان أو فنانة.

وانتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة بالأبيض والأسود للفنانة العراقية ​شذى حسّون​ حين كانت طفلة.

ومن جهة أخرى، كانت شذى قد شاركت متابعيها صورا لها وهي مرتدية الحجاب، ونشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولاقت هذه الصور إقبالا واسعا من قبل المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بفنانتهم.